Поезда Нижний Новгород – Лабытнанги начнут курсировать в апреле 2023. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожный маршрут между Нижним Новгородом и городом Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа начнет курсировать с апреля 2023. Об этом информирует пресс-служба правительства ЯНАО.

Как сообщили в пресс-службе, новое направление появится благодаря увеличению пассажиропотока между регионами. По словам заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дениса Редькина, были проанализированы просьбы и обращения граждан.

- Видим, что с каждым годом растет число ямальцев, выезжающих в Кировскую и Нижегородскую область, - отметил Денис Редькин.

Так, студенты в период каникул возвращаются домой, пенсионеры отправляются в санатории на отдых, а кто-то просто едет повидать родственников.

Планируется, что поезда будут ходить раз в четыре дня.