10-сантиметровые сугробы выпадут в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток выпадут 10-сантиметровые сугробы. Снегопады начнутся вечером 28 декабря и продлятся до конца дня 29 декабря. Соответствующее предупреждение выпустили синоптики.

- В связи с прогнозируемым снегопадом дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. – Обработка дорог противогололедными материалами начнется за два часа до начала снегопада. Комбинированные дорожные машины выйдут на дороги заблаговременно. Также без внимания не останутся остановочные павильоны, пешеходные переходы, подходы и подъезды к социальным учреждениям.

По данным городской администрации, с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезли свыше 500 тысяч кубометров снега.