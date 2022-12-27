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НовостиОбщество27 декабря 2022 16:00

10-сантиметровые сугробы выпадут в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня

Снегопад начнется вечером 28 декабря
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
10-сантиметровые сугробы выпадут в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня.

10-сантиметровые сугробы выпадут в Нижнем Новгороде в ближайшие два дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток выпадут 10-сантиметровые сугробы. Снегопады начнутся вечером 28 декабря и продлятся до конца дня 29 декабря. Соответствующее предупреждение выпустили синоптики.

- В связи с прогнозируемым снегопадом дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. – Обработка дорог противогололедными материалами начнется за два часа до начала снегопада. Комбинированные дорожные машины выйдут на дороги заблаговременно. Также без внимания не останутся остановочные павильоны, пешеходные переходы, подходы и подъезды к социальным учреждениям.

По данным городской администрации, с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезли свыше 500 тысяч кубометров снега.