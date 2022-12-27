Каток в нижегородском парке «Швейцария» будет работать в новогоднюю ночь до 03:00. Фото: ПАРК ШВЕЙЦАРИЯ

Нижегородский парк «Швейцария» будет открыт для посещения в новогоднюю ночь. О том, что ждет гостей города и нижегородцев, рассказали представители парка в телеграм-канале.

Так, центральная площадь будет украшена яркими иллюминациями и нарядной елочкой. С 23:30 до 03:00 на площади будут гулять дедушка Мороз и Снегурочка, чтобы создавать и дарить праздничное настроение. Также для гостей парка будет звучать музыка.

Кроме этого, в парке пройдут новогодние катания. Предусмотрено два сеанса: с 23:30 до 01:00, а также с 01:30 до 03:00.

- Согласитесь, это необычно – первые часы нового года провести в движении, кружении на ледовом поле. Во всяком случае шанс начать «новую жизнь» предоставляется невероятный! - отмечают сотрудники парка «Швейцария».

Напомним, Ледовый городок открылся на Нижегородской ярмарке 27 декабря. Нижегородцы смогут насладиться скульптурами и погулять по лабиринту.