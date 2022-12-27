Международная конференция по вопросам цифровизации образования прошла в Мининском университете

Международная научно-практическая конференция “Образование в цифровую эпоху: опыт, проблемы и перспективы” прошла 22 и 23 декабря в Мининском университете. В зале вуза присутствовали более 100 учителей, преподавателей СПО и студентов, и еще около 500 слушателей участвовали в конференции в онлайн-режиме.

С приветственным к участникам обратилась первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина. Она отметила важную миссию Мининского университета в трансформации образовательного пространства, его направление на цифровизацию, и особенно проект вуза “Педагог в цифровой среде”, благодаря которому профессиональная подготовка учителей идет опережающим относительно цифровизации методом.

- Проект “Педагог в цифровой среде” является одним из ключевых стратегических направлений развития Мининского университета, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Его реализация позволит создать непрерывную систему формирования цифровой грамотности через 100%-ю вовлеченность в процесс цифровой трансформации образовательных учреждений среднего и среднего профессионального образования

Он подчеркнул, что в 2022 году в вузе был создан отдельный факультет информационных технологий, где будут готовить профильных специалистов.

В конференции также приняли участие партнеры Мининского университета: Ростелеком, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Университет Иннополис.

- Цифра – это уже часть нашей жизни, это та среда, в которой рождаются и растут наши дети. Наша задача - найти тот потенциал и направить работу в русло цифровизации, чтобы это было полезно для наших детей. Мы нацелены создавать цифровой образовательный контент, - отметила руководитель отраслевого образовательного направления Института дополнительного образования Университета Иннополис Рамиля Касимова.

- Приоритет Мининского университета - создание «умной» электронной и пространственной среды вуза с доступными ресурсами, цифровыми сервисами, обеспечивающими весь жизненный цикл подготовки педагога с учётом региональных дефицитов и вызовов, - отметила первый проректор педвуза Эльвира Самерханова.

Второй день конференции прошел в онлайн-формате. Участникам провели мастер-классы по актуальным цифровым технологиям: искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника, VR-технологии в образовании. В январе будет выпущен методический сборник лучших практик по итогам конференции.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина