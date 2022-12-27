В Нижнем Новгороде подвели итоги второго сезона программы молодежного предпринимательства «Я в деле». ФОТО: Артемий Константинов.

В середине декабря в Нижегородской области на базе технопарка «Анкудиновка» 78 студентов - участников всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» защитили свои бизнес-идеи перед экспертами региона. Каждая из них стала прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться нижегородцы. А одна и команд от Нижегородской области слетала на финальную битву идей в Москву с проектом создания эко-свечей под брендом Lifein Tree.

«Эксклюзивность проекта в том, что наши свечи в деревянном подсвечнике, тогда как обычно их делают в стекле. Проект родился во время обучения – это невероятные эмоции, когда получаешь именно те знания, которые тебе нужны. И конечно, очень большую роль сыграли наставники», – говорит соавтор проекта, студент 2-го курса Иван Климович. Сейчас он с командой уже продает продукцию на одном из маркетплейсов и хочет найти инвестора, чтобы дальше развивать свой первый бизнес.

«За этот год тысячи студентов попробовали себя в предпринимательстве, произвели свои товары и услуги, получили первую прибыль и поняли, что это не страшно, и нужно не бояться пробовать и ошибаться. В первом сезоне было около 2500 выпускников и более 500 бизнес-проектов. Сейчас, по итогам второго сезона, еще 7500 участников и 1300 проектов. – рассказал Алексей Нечаев, выступая перед финалистами. – Предпринимательство – это дорога, по которой нужно идти шаг за шагом. Начинать надо с простого. Но малые шаги рождают большую историю».

Программа «Я в деле» –проект партии «Новые люди». Она реализуется уже в 63 регионах России при поддержке Минобрнауки России, РЭУ имени Г.В. Плеханова совместно с благотворительным фондом «КАПИТАНЫ». Главная задача проекта – научить молодых людей основам предпринимательства, помочь открыть свое дело и начать зарабатывать.

Участниками программы уже смогли стать 17 000 студентов. Дальше – больше. В партии «Новые люди» надеются, что в ближайшее время к ней подключится еще больше ВУЗов по всей стране, а также присоединятся колледжи и техникумы.

Победители получили подарки от организаторов и партнеров проекта. Год работы программы, по словам лидера Новых людей Алексея Нечаева, показал, что запрос на обучение предпринимательству среди молодежи существует, и программу будут развивать и дальше.

«У нас получилось сформировать достаточно крупное экспертное сообщество, которое готово нас поддерживать. А участники создали сильные инновационные проекты. Впереди третий сезон, будем сотрудничать с большим количеством вузов, ссузов, интерес к программе в регионе колоссальный», – рассказывает Анастасия Смирнова, руководитель программы «Я в деле» в Нижегородской области.

Стать участником проекта могут студенты региональных вузов, подав заявку на сайте ЯВДЕЛЕ.РФ. Третий сезон проекта стартует 1 февраля 2023 года.