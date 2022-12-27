АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело за год более 200 учебно-тренировочных занятий в целях повышения безопасности и охраны труда

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги работы в области промышленной безопасности и охраны труда за 2022 г. На реализацию тематических мероприятий было направлено 354 млн руб.

В целях повышения уровня безопасности при эксплуатации производственных объектов в отчетный период проведено более 200 плановых учебно-тренировочных занятий. Отрабатывалось, в том числе, взаимодействие с главными управлениями МЧС по Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской областями, а также Республике Чувашия.

Большое внимание уделялось контролю и улучшению состояния оборудования и приспособлений для безопасного производства работ. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению рабочих условий, повышению компетентности специалистов.

Всего с начала года организовано 9973 периодических медицинских осмотра работников, более 1300 человек прошли профилактическую противоэнцефалитную вакцинацию, порядка 900 работников - вакцинацию от гриппа.

Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в течение года прошли более 1 тыс. человек.

Основной объем – 264,2 млн руб. – был направлен на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Лечебно-профилактические и технические мероприятия профинансированы на 47,3 млн и 42,5 млн руб., соответственно.

Справочно:

АО Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание работе в области промышленной безопасности и охраны труда. Со следующего года результаты этой работы ежегодно будут оцениваться при проведении внешних аудитов на соответствие Системе управления охраной труда (СУОТ) и требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

В текущем году АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняло участие в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности 2022» и стало победителем в номинации: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».