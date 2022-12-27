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НовостиЭкономика27 декабря 2022 12:00

Нижегородские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Башкирией

Министерства промышленности регионов подписали соглашение на итоговом заседании Корсовета РФ по промышленности
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Башкирией.

Нижегородские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Башкирией.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Башкортостан. Подписание документа состоялось в рамках Координационного совета РФ по промышленности в Уфе. Нижегородскую область представлял глава регионального минпромторга Максим Черкасов, а Башкирию - заместитель премьер-министра правительства республики Александр Шельдяев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны рассчитывают, что такое взаимодействие будет способствовать росту объемов производства продукции, участвующей в импортозамещении, а также налаживанию необходимых логистических цепочек. Сотрудничество регионов возможно в сфере производства нефтепродуктов, химии и автокомпонентов.

По словам Максима Черкасова, сейчас регионам-партнерам важно разработать единые стандарты работы сети Центров импортозамещения, чтобы исключить повторное выделение государственных денег на инвестиции в те или иные проекты.