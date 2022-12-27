На Нижегородской ярмарке открылся Ледовый городок. Фото: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Ледовый городок открылся на Нижегородской ярмарке 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ярмарки в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что открытие городка переносится из-за потепления. По словам сотрудников ярмарки, он может работать только при устойчивой минусовой температуре.

И во вторник, 27 декабря, Ледовый городок наконец-то открылся. Нижегородцы смогут насладиться скульптурами и погулять по лабиринту.

- Все скульптуры и строения – тематические и отсылают к народным промыслам, ремеслам и любимым героям сказок, - рассказали в пресс-службе.

Так, в городке расположены три интерактивные скульптуры: изба, тройка и ладья. А также четыре фигуры-открытки: медведь, городецкая роспись, семья, катающаяся на коньках, и ворота в сказку.

Примечательно, что Ледовый городок строился в течение 3 недель. Над его созданием работали 30 мастеров из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.

Городок работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный