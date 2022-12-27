Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 10:38

Нижегородская журналистка Наталья Резонтова не смогла добиться отмены приговора

Ей было назначено полтора года ограничения свободы
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородская журналистка Наталья Резонтова не смогла добиться отмены приговора. Фото: телеграм-канал "Резонтова без интернета"

Нижегородская журналистка Наталья Резонтова не смогла добиться отмены приговора. Фото: телеграм-канал "Резонтова без интернета"

Журналистка Наталья Резонтова подала апелляционную жалобу на решение Нижегородского областного суда. Она пыталась добиться отмены приговора. Но приговор остался в силе, информирует издание Коммерсантъ-Приволжье.

Напомним, в ноябре 2022 года Нижегородский суд приговорил активистку и журналистку Наталью Резонтову к ограничению свободы сроком на 1,5 года. В отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее обвиняют в том, что она призывала выйти людей на митинг, когда в городе действовал запрет на проведение массовых мероприятий.

Так, Наталья Резонтова подала апелляционную жалобу, добиваясь отмены приговора. Защита журналистки строилась на том, что обвинение выстроено на показаниях секретных свидетелей, которые не ходили на митинги. А страница в социальных сетях не такая публичная и имеет мало подписчиков. Но Нижегородский областной суд оставил приговор в силе.