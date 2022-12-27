Нижегородская журналистка Наталья Резонтова не смогла добиться отмены приговора. Фото: телеграм-канал "Резонтова без интернета"

Журналистка Наталья Резонтова подала апелляционную жалобу на решение Нижегородского областного суда. Она пыталась добиться отмены приговора. Но приговор остался в силе, информирует издание Коммерсантъ-Приволжье.

Напомним, в ноябре 2022 года Нижегородский суд приговорил активистку и журналистку Наталью Резонтову к ограничению свободы сроком на 1,5 года. В отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Ее обвиняют в том, что она призывала выйти людей на митинг, когда в городе действовал запрет на проведение массовых мероприятий.

Так, Наталья Резонтова подала апелляционную жалобу, добиваясь отмены приговора. Защита журналистки строилась на том, что обвинение выстроено на показаниях секретных свидетелей, которые не ходили на митинги. А страница в социальных сетях не такая публичная и имеет мало подписчиков. Но Нижегородский областной суд оставил приговор в силе.