Реставратора нижегородского кремля ООО «Адепт строй» просят признать недобросовестным Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Компанию «Адепт строй», которая занималась реставрацией кремля в Нижнем Новгороде, хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков. Информация об этом содержится в картотеке дел областного Арбитражного суда.

Так, Управление делами Правительства Нижегородской области просит арбитражный суд включить реставратора городского кремля ООО «Адепт строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Стоит отметить, что власти уже обращались с таким требованием, но региональное УФАС оставило требование без внимания. Именно поэтому дело просят рассмотреть повторно. Иск будет рассмотрен на заседании 1 февраля 2023 года.

Кроме того, ГБУ «Нижегородский кремль» подало иск в Арбитражный суд Москвы на компанию подрядчика о взыскании убытков в размере 3 миллионов рублей. А также для получения компенсации затрат на независимую экспертизу в 25 тысяч рублей.

Как сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье», компания «Адепт строй» занималась реставрацией нижегородского кремля на участке от Зачатьевской до Георгиевской башен кремля. Стоимость работы составляла 397 миллионов рублей. Предполагалось укрепить склон, усилить стены и две башни крепости к 800-летию Нижнего Новгорода к июню 2021 года. Но подрядчик просрочил сроки, и работы велись до осени.