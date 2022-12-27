Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украшают регионы к Новому году

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» украсил главную городскую новогоднюю ель. Зеленая красавица установлена в Центральном парке культуры и отдыха столицы регионы – в Калуге. Праздничное убранство завершает уникальная световая иллюминация – 240 светящихся нитей, которые имитируют полог звездного неба.

Энергетики «Мариэнерго» по традиции нарядили главную новогоднюю ёлку в столице Республики Марий Эл на центральной площади им. Ленина. Новогоднюю красавцу украшают «светящиеся нити» с эффектом мерцания общей длиной более 5 тысяч метров и «светодиодный шатер», который освещает площадь теплым белым светом, длина его гирлянды – более трех тысяч метров.

Традиционно на Центральной площади Ижевска силами энергетиков установлена и украшена гирляндами 20-метровая главная ёлка Республики, которая стала центром ледяного городка и праздничных новогодних мероприятий. Гирляндами украшены деревья, а также 614 светящихся украшений «снежинок», «созвездий» и «пузырей» установлены на улицах столицы республики.

В преддверии Нового года энергетики подарили Нижегородской области праздничные ели. В Сергачском и Богородском районах области установлены ёлки, ставшие украшением пяти населенных пунктов, а самая главная ель, высотой 16 метров, была установлена в центре города Богородска.

«Каждый год мы стараемся радовать жителей регионов необычными световыми объектами, превращая привычную городскую среду в настоящую новогоднюю сказку. Этот год не стал исключением. Наши новогодние ели и светящиеся украшения подарят людям праздничное настроение и радостные моменты в преддверии самого доброго зимнего праздника – Нового года», – подчеркнул генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.