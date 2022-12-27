Мининский университет и Городской ресурсный центр подписали соглашение о взаимодействии

На базе нижегородского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 82» 26 декабря был открыт Городской ресурсный центр по инженерному образованию и сопровождению работы образовательно-производственного кластера. Кроме того, между Мининским университетом и Городским ресурсным центром было заключено соглашение о взаимодействии в части открытия инженерных классов.

- Стоящие перед нами вызовы требуют объединения усилий, - подчеркнула министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - Университеты и предприятия должны подключаться к подготовке специалистов со школьной скамьи. Только вместе мы сможем не просто обеспечить профориентацию, а сделать так, чтобы ребята «горели» профессией, верили в свои силы, видели будущее!

Мининский университет будет оказывать методическую поддержку инженерных классов, предоставляя школам-партнерам программы для вовлечения школьников в занятия физикой. На базе вуза уже действуют дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогов физики, курсы внеурочной деятельности, функционируют высокотехнологичные образовательные пространства Технопарк и Кванториум, прорабатываются новое содержание школьного курса и новая методика преподавания. Также была изменена методика обучения будущих учителей физики в Мининском университете – теперь их кураторами и наставниками стали профессора физики из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ИПФ РАН, а учебный процесс осуществляется на базе действующих экспериментальных лабораторий. Однако ректор Мининского университета отметил, что решена только тактическая задача, но есть еще и стратегическая.

- Основным результатом общего образования России может считаться вклад в повышение конкурентоспособности и стабильности страны в мире, - считает Виктор Сдобняков. - При этом конкурентоспособность во многом определяется степенью технологического лидерства и надежностью консолидации общества, то есть технологическим и мировоззренческим суверенитетами страны. И если для закрытия дефицита инженерных кадров достаточно подготовить 3-5% школьников, то для обеспечения технологического суверенитета нужны многочисленные высокопрофессиональные кадры технологического профиля разных уровней: от ученых и конструкторов до техников и квалифицированных рабочих. При этом их подготовка должна начинаться не в вузах, а в школах - на уроках физики, химии, технологии, в междисциплинарных кружках технологического профиля, а глобально по линии “родители - детский сад - школа - вуз - работодатель.

Городской ресурсный центр открыт на базе лицея №82

На конец 2022 года Мининский университет уже проработал вопрос открытия инженерных классов в 25 школах Нижегородской области.

- Мы готовы транслировать свои наработки в школах, повышая вовлеченность детей и качество образования в части изучения физики, - отметил ректор вуза. - Наша инициатива нашла серьезный отклик у руководителей образовательных учреждений. Всего мы планируем уже в следующем году запустить до 70 инженерных классов, причем речь идет не о выпускниках, а о 7-8 классах. Это поможет решить как тактическую, так и стратегическую задачу по технологическому суверенитету.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина