Филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - завод «Транснефтемаш» за 2022 год произвел продукции на сумму свыше 4 миллиардов рублей

Великолукский завод «Транснефтемаш» за 2022 год произвел продукции на сумму свыше 4 миллиардов рублей

Великолукский завод «Транснефтемаш» АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году произвел более 14 тыс. единиц товарной продукции на сумму свыше 4 млрд руб.

Основным видом деятельности завода является изготовление и обеспечение организаций системы ПАО «Транснефть» специализированной продукцией и оборудованием для капитального ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Важной задачей завода остаётся эффективная реализация программы импортозамещения. В рамках программы количество отечественных комплектующих в готовом изделии по большинству видов продукции составляет 100%.

Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 2,5 тыс. наименований. Всего с начала года выпущено 43 технологических блока систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, 66 блок-контейнеров пунктов контроля и управления объектами телемеханики линейной части магистральных трубопроводов, а также 604 колодца для размещения оборудования контрольно-измерительных приборов.

В текущем году проведена модернизация и последующий выпуск шести установок по вводу противотурбулентных присадок. Применение новых технических разработок позволило оптимизировать компоновочные и конструктивные решения трубопроводной обвязки установок, улучшить их эргономические показатели эксплуатации, а также снизить риски выхода из строя насосного оборудования.

В рамках программы импортозамещения успешно выполнены опытно-конструкторские разработки (ОКР) горелочных устройств с характеристиками, не уступающими иностранным аналогам. Завод приступил к выпуску устройств, которые будут применяться в составе блочных котельных на объектах организаций системы «Транснефть», полностью исключив необходимость импорта данного вида продукции.

В 2022 году выпущено порядка 3 тыс. единиц оборудования противопожарной защиты. В их числе - пеногенераторы с пониженным рабочим давлением, устойчивые к воздействию ударной волны. Продукция отличается повышенной взрывоустойчивостью конструкции и улучшенной устойчивостью к воздействию высоких температур.

Кроме того, на предприятии начато производство оборудования для проведения композитно-муфтового ремонта магистральных трубопроводов, нефтесборщиков «Гринда», предназначенных для механического сбора нефти и нефтепродуктов, а также, кранов сифонных для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров для хранения нефти и продуктов её переработки.

Дополнительными направлениями по освоению новой продукции стало изготовление опытного образца шкафа для пропарки очистных устройств трубопроводов, испытание которого запланированы на начало 2023 года, и опытной передвижной насосной установки, предназначенной для эксплуатации во время ремонтных работ на линейной части.

Продукция завода «Транснефтемаш» сертифицирована, запатентована, характеризуется высоким качеством, и, отвечая высоким потребительским требованиям, находит широкое применение в нефтетранспортной отрасли.

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»