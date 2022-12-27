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НовостиНовости компаний27 декабря 2022 7:38

Мининский университет устроил новогодний праздник для детей участников СВО

24 декабря в празднике приняли участие 80 детей
Мининский университет устроил новогодний праздник для детей участников СВО

Мининский университет устроил новогодний праздник для детей участников СВО

Новогодний праздник для детей участников СВО прошел 24 декабря в Мининском университете. 80 детей от 5 до 12 лет, а самому маленькому из них было всего 3 года, посмотрели новогоднее представление, посетили творческие мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, поделок и открыток, и конечно, получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Праздник для детей подготовили студенты педагогических отрядов Мининского.

- Невероятно доброе дело сделали студенты-активисты Мининского университета - подарили новогоднее чудо детям, которым сейчас непросто. Горжусь нашими студенческими педагогическими отрядами! - поделился ректор вуза Виктор Сдобняков.

Детей также порадовали шоу мыльных пузырей и шоколадный фонтан. Каждый ребенок получил подарок из рук сказочных героев праздника.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и прошло в рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. Студенты Мининского университета с сентября 2022 года оказывают помощь в учебе детям мобилизованных граждан, а также организовывают сбор гуманитарной помощи для обучающихся ДНР и ЛНР.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина