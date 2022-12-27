Мининский университет устроил новогодний праздник для детей участников СВО

Новогодний праздник для детей участников СВО прошел 24 декабря в Мининском университете. 80 детей от 5 до 12 лет, а самому маленькому из них было всего 3 года, посмотрели новогоднее представление, посетили творческие мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, поделок и открыток, и конечно, получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Праздник для детей подготовили студенты педагогических отрядов Мининского.

- Невероятно доброе дело сделали студенты-активисты Мининского университета - подарили новогоднее чудо детям, которым сейчас непросто. Горжусь нашими студенческими педагогическими отрядами! - поделился ректор вуза Виктор Сдобняков.

Детей также порадовали шоу мыльных пузырей и шоколадный фонтан. Каждый ребенок получил подарок из рук сказочных героев праздника.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и прошло в рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. Студенты Мининского университета с сентября 2022 года оказывают помощь в учебе детям мобилизованных граждан, а также организовывают сбор гуманитарной помощи для обучающихся ДНР и ЛНР.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина