Санация отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре началась

Нижегородский водоканал начал работы по санации отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре. На интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 с начала декабря велись подготовительные работы: промывка канализационного коллектора, удаление шламовых отложений, понижение уровня стока, а также монтаж и наладка оборудования. И в субботу, 24 декабря, этот этап работ был завершён. Теперь субподрядчик приступил к санации шести участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм.

Санация – очистка и замена изношенных участков, которая выполняется без рытья траншей - железобетонного канализационного трубопровода производится методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ «СПИРАТЕХ» с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Технология спиральной навивки предполагает бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных сечений. Самодвижущуюся навивочную машину вводят в санируемый участок трубопровода и настраивают под соответствующую форму и размер. НПВХ профиль поставляют в катушках на место проведения работ и с помощью навивочной машины формируют спиральновитую трубу, соединяя отдельные полосы профиля друг с другом.

Выбранный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода сводит к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Мещерское». Также данный метод позволяет избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить канализование стоков в период санации.

Справка

Договор подряда на реконструкцию шести участков канализационного коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм. на интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 заключен между АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы» г. Москва 07.11.2022. Субподрядчиком является компания ООО Технополис-С, г. Санкт-Петербург. Срок полного завершения санации данного участка – май 2023 года.

Фото: Нижегородский водоканал