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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:21

Санация отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре началась

Нижегородский водоканал закончил подготовительные работы перед обновлением трубопровода
Санация отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре началась

Санация отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре началась

Нижегородский водоканал начал работы по санации отрезка самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре. На интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 с начала декабря велись подготовительные работы: промывка канализационного коллектора, удаление шламовых отложений, понижение уровня стока, а также монтаж и наладка оборудования. И в субботу, 24 декабря, этот этап работ был завершён. Теперь субподрядчик приступил к санации шести участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм.

Санация – очистка и замена изношенных участков, которая выполняется без рытья траншей - железобетонного канализационного трубопровода производится методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ «СПИРАТЕХ» с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Технология спиральной навивки предполагает бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных сечений. Самодвижущуюся навивочную машину вводят в санируемый участок трубопровода и настраивают под соответствующую форму и размер. НПВХ профиль поставляют в катушках на место проведения работ и с помощью навивочной машины формируют спиральновитую трубу, соединяя отдельные полосы профиля друг с другом.

Выбранный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода сводит к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Мещерское». Также данный метод позволяет избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить канализование стоков в период санации.

Справка

Договор подряда на реконструкцию шести участков канализационного коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм. на интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 заключен между АО «Нижегородский водоканал» и ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы» г. Москва 07.11.2022. Субподрядчиком является компания ООО Технополис-С, г. Санкт-Петербург. Срок полного завершения санации данного участка – май 2023 года.

Фото: Нижегородский водоканал