Погрузчик сбил женщину в Дзержинске во время уборки снега. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске погрузчик сбил женщину во время уборки снега 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел около 5 часов утра на улице 1 Мая. За рулем снегоуборочной техники находился 67-летний мужчина, который во время работы не заметил женщину-пешехода и сбил ее.

Пострадавшая – 36-летняя женщина – была доставлена на «скорой» в БСМП Дзержинска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 55-летний сантехник умер во время уборки снега в одном из дворов Автозаводского района.