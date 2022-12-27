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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 5:22

Погрузчик сбил женщину в Дзержинске во время уборки снега

Пострадавшая доставлена в больницу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Погрузчик сбил женщину в Дзержинске во время уборки снега.

Погрузчик сбил женщину в Дзержинске во время уборки снега.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске погрузчик сбил женщину во время уборки снега 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел около 5 часов утра на улице 1 Мая. За рулем снегоуборочной техники находился 67-летний мужчина, который во время работы не заметил женщину-пешехода и сбил ее.

Пострадавшая – 36-летняя женщина – была доставлена на «скорой» в БСМП Дзержинска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 55-летний сантехник умер во время уборки снега в одном из дворов Автозаводского района.