Отопление и горячую воду отключат по двум адресам в Нижнем Новгороде 27 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление и горячую воду отключат в двух домах в Нижнем Новгороде 27 декабря. Отключения запланированы в Сормовском и Московском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе центральное отопление отключат в доме №9 по Сормовскому шоссе. Тепло не будет поступать в квартиры жильцов с 9 до 15 часов.

В Сормовском районе на улице Дубравной, 10 временно не будет горячей воды. Коммунальная услуга не будет предоставляться с 9 до 12 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.