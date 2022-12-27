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НовостиОбщество27 декабря 2022 5:09

Отопление и горячую воду отключат по двум адресам в Нижнем Новгороде 27 декабря

Отключения запланированы в Сормовском и Московском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление и горячую воду отключат по двум адресам в Нижнем Новгороде 27 декабря.

Отопление и горячую воду отключат по двум адресам в Нижнем Новгороде 27 декабря.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление и горячую воду отключат в двух домах в Нижнем Новгороде 27 декабря. Отключения запланированы в Сормовском и Московском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе центральное отопление отключат в доме №9 по Сормовскому шоссе. Тепло не будет поступать в квартиры жильцов с 9 до 15 часов.

В Сормовском районе на улице Дубравной, 10 временно не будет горячей воды. Коммунальная услуга не будет предоставляться с 9 до 12 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.