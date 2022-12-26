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НовостиОбщество26 декабря 2022 18:03

Глеб Никитин призвал к консолидации и мобилизации населения во имя будущего

По его мнению, сегодняшние вызовы носят цивилизационный характер
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Губернатор Нижегородской области призвал нижегородцев к консолидации и мобилизации во имя будущего. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Нижегородской ярмарке, подводя итоги уходящего года.

- Все мы должны четко понимать, что сегодняшние вызовы и угрозы носят экзистенциальный, цивилизационный характер, - отметил глава региона. - Как никогда сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего. В этом вопросе никто не может быть в стороне: ни регион, ни губернатор, ни конкретный гражданин.

В качестве положительного примера такой консолидации губернатор назвал прошедшее 800-летие Нижнего Новгорода. Знаковым стало и само место подведения итогов года – в новом павильоне Нижегородской ярмарки, где еще несколько лет назад была заброшенная стройка.