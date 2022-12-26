Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 17:38

Эксперты поддержали необходимость введения новой маршрутной сети нижегородской агломерации

Было отмечено, что транспортная система требует модернизации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Эксперты поддержали необходимость введения новой маршрутной сети нижегородской агломерации

Эксперты поддержали необходимость введения новой маршрутной сети нижегородской агломерации

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первые итоги тестового режима и введение новой маршрутной сети нижегородской агломерации обсудили члены экспертной группы, перевозчики и представители администраций Нижнего Новгорода, Дзержинска и Бора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича, необходимое введение маршрутной сети произойдет быстрее, если экспертная группа будет чаще встречаться и работать с «обратной связью».

– Конечно, любое изменение, тем более такое масштабное, всегда уязвимо, идеальной сети построить в современном мире, наверное, невозможно. Всегда будут какие-то проблемы, но изменить ситуацию все равно придется, – отметил Станислав Прокопович.

Как заявил директор Института транспортных систем НГТУ имени Р.Е. Алексеева Антон Тумасов, ввести новую маршрутную сеть необходимо. Но стоит учитывать, что транспортная система требует модернизации. И проводимые сейчас мероприятия являются верными движениями к улучшению ситуации во всей нижегородской агломерации.

Напомним, среди положительных итогов работы новой маршрутной сети экспертной группой были отмечены: введение льгот на всех маршрутах, внедрение пересадочных тарифов, оснащение общественного транспорта голосовым оборудованием и блоками для отображения в навигационных информационной системе.