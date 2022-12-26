Эксперты поддержали необходимость введения новой маршрутной сети нижегородской агломерации Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первые итоги тестового режима и введение новой маршрутной сети нижегородской агломерации обсудили члены экспертной группы, перевозчики и представители администраций Нижнего Новгорода, Дзержинска и Бора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам председателя постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича, необходимое введение маршрутной сети произойдет быстрее, если экспертная группа будет чаще встречаться и работать с «обратной связью».

– Конечно, любое изменение, тем более такое масштабное, всегда уязвимо, идеальной сети построить в современном мире, наверное, невозможно. Всегда будут какие-то проблемы, но изменить ситуацию все равно придется, – отметил Станислав Прокопович.

Как заявил директор Института транспортных систем НГТУ имени Р.Е. Алексеева Антон Тумасов, ввести новую маршрутную сеть необходимо. Но стоит учитывать, что транспортная система требует модернизации. И проводимые сейчас мероприятия являются верными движениями к улучшению ситуации во всей нижегородской агломерации.

Напомним, среди положительных итогов работы новой маршрутной сети экспертной группой были отмечены: введение льгот на всех маршрутах, внедрение пересадочных тарифов, оснащение общественного транспорта голосовым оборудованием и блоками для отображения в навигационных информационной системе.