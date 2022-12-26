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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:49

Более 22 млн рублей получили нижегородские предприятия в качестве субсидий

Поддержка оказана 18 промышленным предприятиям
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Поддержка оказана 18 промышленным предприятиям

Поддержка оказана 18 промышленным предприятиям

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

18 предприятий получили из бюджета Нижегородской области за 2022 год более 22 млн рублей в качестве субсидий на первый платеж по лизингу. Поддержка была оказана в рамках программы «Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области».

– Субсидию получили компании из различных сфер: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая и легкая промышленность, а также производство стройматериалов, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Промышленным предприятиям были выплачены субсидии на сумму до 5 млн рублей. Они предназначались для уплаты первого взноса или аванса по договорам лизинга, которые были заключены в 2021 и в 2022 годах.