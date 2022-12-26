Мининский университет подписал соглашение с Городским ресурсным центром по открытию инженерных классов

Городской ресурсный центр по инженерному образованию и сопровождению работы образовательно-производственного кластера открылся 26 декабря в Нижнем Новгороде на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 82». В рамках мероприятия было заключено соглашение о взаимодействии между Мининским университетом и Городским ресурсным центром в части открытия инженерных классов.

– Стоящие перед нами вызовы требуют объединения усилий. Университеты и предприятия должны подключаться к подготовке специалистов со школьной скамьи. Только вместе мы сможем не просто обеспечить профориентацию, а сделать так, чтобы ребята «горели» профессией, верили в свои силы, видели будущее! – подчеркнула министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Педагогический вуз окажет методическую поддержку открываемых инженерных классов, предоставив школам-партнерам программы для вовлечения школьников в занятия физикой. Кроме того, на базе Мининского университета уже действуют дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогов физики, курсы внеурочной деятельности, функционируют высокотехнологичные образовательные пространства Технопарк и Кванториум, прорабатываются новое содержание школьного курса и новая методика преподавания. Уже изменена схема обучения будущих учителей физики в Мининском университете, их кураторами и наставниками теперь являются профессора физики из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ИПФ РАН, а учебный процесс осуществляется на базе действующих экспериментальных лабораторий. Но ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркивает, что это решение только тактической задачи, но есть еще и стратегическая.

– Основным результатом общего образования России может считаться вклад в повышение конкурентоспособности и стабильности страны в мире. При этом конкурентоспособность во многом определяется степенью технологического лидерства и надежностью консолидации общества, то есть технологическим и мировоззренческим суверенитетами страны. И если для закрытия дефицита инженерных кадров достаточно подготовить 3-5% школьников, то для обеспечения технологического суверенитета нужны многочисленные высокопрофессиональные кадры технологического профиля разных уровней: от ученых и конструкторов до техников и квалифицированных рабочих. При этом их подготовка должна начинаться не в вузах, а в школах - на уроках физики, химии, технологии, в междисциплинарных кружках технологического профиля, а глобально по линии «родители - детский сад - школа - вуз - работодатель», – отметил Виктор Сдобняков.

Помимо заключенного соглашения на данный момент Мининский университет уже проработал вопрос открытия инженерных классов в 25 школах Нижегородской области.

– Мы готовы транслировать свои наработки в школах, повышая вовлеченность детей и качество образования в части изучения физики. Наша инициатива нашла серьезный отклик у руководителей образовательных учреждений. Всего мы планируем уже в следующем году запустить до 70 инженерных классов, причем речь идет не о выпускниках, а о 7-8 классах. Это поможет решить как тактическую, так и стратегическую задачу по технологическому суверенитету, – добавил Виктор Владимирович.