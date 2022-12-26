Глеб Никитин призвал уехавших нижегородцев возвращаться в Россию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил надежду о том, что нижегородцы, покинувшие Россию, вернутся на родину. Об этом он заявил, подводя итоги уходящего года.

– Мы ждем, когда наши айтишники, программисты, творческие люди вновь вернутся в свой родной Нижний Новгород. Я призываю общество, нас с вами, СМИ быть более осторожными в эмоциональных оценках наших граждан, которые временно, на наш взгляд, уехали за границу. Мы должны осознавать, что они тоже наше богатство, результат многолетней работы и созидания, – сказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что в противном случае понадобится 10-15 лет, чтобы данный восполнить пробел.

– Потеря этих людей для страны может обернуться гораздо более тяжелыми последствиями, чем даже заморозка наших золотовалютных резервов, – подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что глава региона также рассказал, что за время пандемии коронавируса и санкционного давления на поддержку экономики Нижегородской области было направлено 252,6 миллиардов рублей.

Кроме того, в 2022 году Нижегородская область стала лидером в России по числу заключенных социальных контрактов.

Также прирост сельскохозяйственного сектора в Нижегородской области за 5 лет составил 14%, и он продолжает набирать силу, несмотря на внешние обстоятельства.