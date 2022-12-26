Турпоток в Нижегородскую область вырос на 14% за последний год

Поток туристов в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года, сообщил глава региона Глеб Никитин 26 декабря. Подводя итоги своей работы, Никитин отметил, что регион заслуженно отмечен в части развития туризма.

- Нам удалось вдохнуть в город жизнь и найти отклик в сердцах жителей и гостей. Мы добились продолжающегося ощущения праздника. Многие из прошедших в юбилейный год мероприятий стали традиционными и своеобразными визитными карточками региона, но получились более разнообразными, уютными, притягательными, - сказал губернатор.

В последнее время регион получал множество наград, что свидетельствует о том, что культурно-событийная программа здесь была оценена очень высоко. Например, недавно одну за другой две премии получили пакгаузы, которые были открыты на Стрелке этим летом.

В качестве еще одного свидетельства растущей популярности региона у туристов губернатор привел данные о популярных направлениях железнодорожных перевозок по стране.

Сегодня железнодорожные поездки по направлению Москва – Нижний Новгород стали вторыми по популярности в России, упустив первенство только перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом.