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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:33

Турпоток в Нижегородскую область вырос на 14% за последний год

Железнодорожные перевозки в Нижний Новгород стали вторыми по популярности в стране
Мария СОРОКИНА

Поток туристов в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года, сообщил глава региона Глеб Никитин 26 декабря. Подводя итоги своей работы, Никитин отметил, что регион заслуженно отмечен в части развития туризма.

- Нам удалось вдохнуть в город жизнь и найти отклик в сердцах жителей и гостей. Мы добились продолжающегося ощущения праздника. Многие из прошедших в юбилейный год мероприятий стали традиционными и своеобразными визитными карточками региона, но получились более разнообразными, уютными, притягательными, - сказал губернатор.

В последнее время регион получал множество наград, что свидетельствует о том, что культурно-событийная программа здесь была оценена очень высоко. Например, недавно одну за другой две премии получили пакгаузы, которые были открыты на Стрелке этим летом.

В качестве еще одного свидетельства растущей популярности региона у туристов губернатор привел данные о популярных направлениях железнодорожных перевозок по стране.

Сегодня железнодорожные поездки по направлению Москва – Нижний Новгород стали вторыми по популярности в России, упустив первенство только перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом.