Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% за последние пять лет. Такие данные были озвучены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным во время подведения итогов своей работы.

– Объем составил более 1,7 триллиона рублей, из них 394 миллиарда рублей, по оценкам, – в 2022 году. Благодаря совместной системной и продуктивной работе ожидаем еще более высоких показателей, – сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что Нижегородская область вошла в ТОП-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив.

Напомним, ранее мы писали, что приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году. Общий объем инвестиций равен 41 миллиарду рублей.

Также производство пожарных гидрантов запустят в Нижегородской области в 2023 году.

Инвестиции в проект составят 380 миллионов рублей.

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