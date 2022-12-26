В Нижнем Новгороде планируется запустить электротакси

В Нижнем Новгороде в ближайшее время планируется запустить электротакси. Об этом заявил губернатор Нижегородской области, подводя итоги уходящего года.

- Наш регион становится одним из узловых центров устойчивого развития и ESG-трансформации. Мы начинаем с себя, внедряя экологическую повестку во всех сферах, - отметил Глеб Никитин. - Это и реализация проекта электротранспорта, причем не только городского. Мы стали одним из регионов, где до 2030 года будет реализовываться комплексный проект по переводу коммерческих и общественных автопарков на электротранспорт и развертыванию зарядной инфраструктуры. Мы уже приступили к реализации этой программы. На данный момент уже создано 62 зарядных пункта. И в ближайшее время у нас появится электротакси.

Напомним, ранее мы писали, что на поддержку и стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений и вызовов было направлено 252,6 миллиардов рублей. Региональный вклад составил 17,1 миллиард рублей.