Доходы нижегородцев выросли почти на 40% за последние пять лет

Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 26 декабря, подводя итоги своей пятилетней работы в регионе.

- Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объему платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции, - сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, в Нижегородской области сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России и самый низкий в Приволжье — 0,4%.