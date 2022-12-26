Свыше 7,5 миллионов квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области за пять лет

За пять лет ввели более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- В прошлом году превысили исторический максимум по годовому показателю ввода жилья. И в этом году мы закрепляем успех – будет снова побит рекорд, - отметил Глеб Никитин. - Теперь в среднем на семью с одним ребенком приходится на одну комнату больше, чем годами ранее. Мы прикладываем все усилия для наращивания темпов строительства, чтобы сделать комфортное жилье максимально доступным.

Глеб Никитин отметил, что в регионе кардинальным образом пересмотрели подходы к согласованию новых проектов.

- Теперь любой проект рассматривается в комплексе с обеспеченностью инфраструктурой и экономическую привлекательность для инвесторов, - рассказал губернатор.