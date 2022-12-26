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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:56

Свыше 7,5 миллионов квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области за пять лет

В прошлом году в регионе был превышен исторический максимум
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

За пять лет ввели более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- В прошлом году превысили исторический максимум по годовому показателю ввода жилья. И в этом году мы закрепляем успех – будет снова побит рекорд, - отметил Глеб Никитин. - Теперь в среднем на семью с одним ребенком приходится на одну комнату больше, чем годами ранее. Мы прикладываем все усилия для наращивания темпов строительства, чтобы сделать комфортное жилье максимально доступным.

Глеб Никитин отметил, что в регионе кардинальным образом пересмотрели подходы к согласованию новых проектов.

- Теперь любой проект рассматривается в комплексе с обеспеченностью инфраструктурой и экономическую привлекательность для инвесторов, - рассказал губернатор.