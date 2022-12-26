Прирост аграрного сектора в Нижегородской области за 5 лет составил 14%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прирост сельскохозяйственного сектора в Нижегородской области за 5 лет составил 14%, и он продолжает набирать силу, несмотря на внешние обстоятельства. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин во время подведения итогов своей работы на посту главы региона 26 декабря.

По итогам уборочной компании уходящего года в Нижегородской области произведено 1,7 млн тонн зерна, и это рекордный показатель за все 30 лет.

По словам Никитина, в 2017 году все начиналось с единичных инвестиционных проектов, а в этом году регион имеет уже 38 реализованных инвестиционных проектов, еще 65 находятся в процессе. Кратно увеличились и суммы инвестиций.

Всего же за пять лет инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% и составили 1,7 трлн рублей.

- В период ограничений мы увидели настоящий инвестиционный прорыв благодаря совместной системной и продуктивной работе и ожидаем еще более высоких показателей, выстроена качественная работа корпораций развития, модернизированы институты территориальных менеджеров, налажена эффективная коммуникация с федеральными институтами развития, приняты новые сбалансированные меры поддержки – такие как инвестиционный налоговый вычет, успешно запущены пилотные проекты оптимизации и цифровизации процессов работы с инвесторами, - прокомментировал Глеб Никитин.