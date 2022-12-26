252,6 миллиардов рублей было направлено на поддержку экономики Нижегородской области

За время пандемии коронавируса и санкционного давления на поддержку экономики Нижегородской области было направлено 252,6 миллиардов рублей. При этом 17,1 миллиард рублей был направлен из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги уходящего года.

- Наша экономика каждый раз показывала не только устойчивость, но и быструю адаптивность к новым вызовам и условиям. Несмотря на все сложности, по итогам 2022 года мы оцениваем прирост экономики за пять лет почти на 40%. Средний рост за пять лет составил 105,4%, что соответствует сценарию нашей стратегии. Мы не просто выстояли, но и справились с амбициозными целями развития при всех этих внешних вызовах, - рассказал Глеб Никитин.

В общей сложности, на поддержку и стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений и вызовов было направлено 252,6 миллиардов рублей. Региональный вклад составил 17,1 миллиард рублей.

- Одними из первых мы создали нефинансовый институт поддержки – региональный центр импорта и импортозамещения, а также ряд цифровых сервисов для загрузки наших предприятий, - отметил Глеб Никитин.