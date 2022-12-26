Нижегородская область занимает первое место в России по числу заключенных соцконтрактов

Нижегородская область стала лидером в России по числу заключенных социальных контрактов. В общей сложности своевременную поддержку уже получили более 130 тысяч жителей региона. Такие данные были озвучены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным во время подведения итогов своей работы.

– Для поддержки наших семей мы успешно применили федеральную практику хорошо известных социальных контрактов, адаптировав её в процессе под новые условия. В 2022 году, как и годом ранее, Нижегородская область занимает первое место по России по заключению таких контрактов всех видов, – сказал глава региона. – Именно эта практика позволяет вывести значительную часть наших семей из-за черты бедности.

Напомним, Нижегородская область с января 2020 года в числе 21 пилотного региона вошла в проект по снижению уровня бедности с помощью инновационного механизма — социального контракта.

Также мы писали, что жители Нижегородской области заключили свыше 9 300 социальных контрактов с начала 2022 года. Самые популярные соцконтракты связаны с предпринимательством.

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