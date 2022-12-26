Свыше 8,5 тысяч жителей аварийного фонда расселили в Нижегородской области

За последние годы в Нижегородской области удалось расселить свыше 8,5 тысяч жителей аварийного фонда. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги 2022 года.

- В начале нашего пути тысячи семей жили в ветхих домах, а еще тысячи вложили свои средства в улучшение жилищных условий, но были обмануты. Кардинальное решение этой ситуации стало нашей приоритетной задачей. На быструю помощь извне мы сначала не надеялись, но в итоге выстроили эффективную коммуникацию с федеральным центром. В итоге проблема обманутыми дольщиками решена на 90%, - отметил Глеб Никитин. - Опережающими темпами работаем и с аварийным фондом. Уже расселено свыше 8,5 тысяч человек. А это перевыполнение совокупного плана за этот период почти на 20%. Здесь еще предстоит работа, но и поддержка федерального центра растет. В прошлом году Фонд ЖКХ одобрил нашу заявку еще на 7 миллиардов рублей, которые будут направлены на расселение еще тысяч людей.