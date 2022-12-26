Четырнадцатый ребенок родился в нижегородской семье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырнадцатый ребенок родился 26 декабря в семье Исаевых, проживающих в Борском районе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов своей работы.

Малыш появился на свет минувшей ночью, его вес составляет 3 килограмма и рост 56 сантиметров. Мальчик стал четырнадцатым ребенком в семье и седьмым по счету мальчиком.

- Врачи говорят, ребенок чувствует себя хорошо, как и мама, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также отметил, что доля третьих и последующих детей за пять лет в Нижегородской области увеличилась на 6,5 процентных пунктов.