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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:25

Четырнадцатый ребенок родился в нижегородской семье

Малыш появился в Борском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Четырнадцатый ребенок родился в нижегородской семье.

Четырнадцатый ребенок родился в нижегородской семье.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четырнадцатый ребенок родился 26 декабря в семье Исаевых, проживающих в Борском районе. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов своей работы.

Малыш появился на свет минувшей ночью, его вес составляет 3 килограмма и рост 56 сантиметров. Мальчик стал четырнадцатым ребенком в семье и седьмым по счету мальчиком.

- Врачи говорят, ребенок чувствует себя хорошо, как и мама, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также отметил, что доля третьих и последующих детей за пять лет в Нижегородской области увеличилась на 6,5 процентных пунктов.