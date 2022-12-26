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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:24

Нижегородская область заняла седьмое место в рейтинге регионов

Для сравнения, в прошлом году столица Приволжья занимала 15 строчку
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородская область заняла седьмое место в рейтинге регионов.

Нижегородская область заняла седьмое место в рейтинге регионов.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область заняла седьмое место в годовом рейтинге регионов, составленном экспертами РИА Рейтинг. При его составлении учитывались средние баллы, которые получали регионы по качеству жизни, состоянию рынка труда, материальному благополучию, социально-экономическому положению и научно-технологическому развитию.

Как показывают данные рейтинга, Нижегородская область за прошедший год сделала большой скачок вперед, переместившись с 15 на 7 место. Ее итоговый бал составляет 61,678.

Лидерами рейтинга ожидаемо являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Среди приволжских регионов Нижегородскую область обгоняет только Татарстан, оказавшийся на четвертом месте. Также в десятку вошла Самарская область, занявшая девятое место.