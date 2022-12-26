В группе компаний «ТНС энерго» подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди дочерних обществ

В холдинге «ТНС энерго» прошел первый конкурс профессионального мастерства «Энергия профессионалов», в котором приняли участие 10 дочерних обществ компании – а это более 8 тысяч сотрудников. Оценивали клиентские офисы и работу сотрудников самые строгие судьи – клиенты компании.

Профессиональный конкурс проводился в 4 номинациях:

• «Клиент всегда прав»

• «Как дома»

• «Голос народа»

• «Цифровая трансформация»

Компания «ТНС энерго НН» заняла второе место в номинации «Цифровая трансформация». В данной номинации оценивался уровень востребованности онлайн-сервисов среди потребителей.

- Мы уже не первый год работаем над развитием и популяризацией онлайн сервисов для клиентов и многого добились в этом направлении, - отметила Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

На сегодняшний день сайт «ТНС энерго НН» - это цифровой офис, где каждый клиент может дистанционно решить практически все вопросы, связанные с энергоснабжением. Ежемесячно более 800 000 жителей Нижнего Новгорода и области используют онлайн сервисы на официальном сайте nn.tns-e.ru, более 320 000 потребителей перешли на безбумажный формат выставления счетов, подключив электронную квитанцию, и порядка 40 000 нижегородцев являются пользователями мобильного приложения «ТНС энерго».

В номинации «Как дома» потребители оценивали внешний вид и удобство Центров обслуживания клиентов. Ардатовский участок «ТНС энерго НН» оказался на почетном третьем месте по итогам народного голосования.

- С одной стороны «ТНС энерго НН» активно развивает различные способы дистанционного обслуживания клиентов и онлайн-сервисы, с другой – среди наших клиентов немало людей, которым привычнее прийти в офис, чтобы лично задать вопросы специалисту компании. Поэтому пока форма очного обращения остается востребованной, мы будем уделять повышенное внимание комфортности наших офисов и качеству клиентского обслуживания, - отметила Галина Шулимова.

Фото: «ТНС энерго НН»