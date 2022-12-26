Анонс деятельности депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на округах с 26 по 31 декабря 2022 года

26 декабря депутат городской Думы Нижнего Новгорода Николай Чернышов примет участие в празднике «Елка Победы» в Музее истории Приокского района. Депутат Елена Аржанова передаст новогодние подарки детям из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Депутат Жанна Скворцова примет участие в празднике «Новогодний огонек», который проведет для читателей библиотека им. Н.А. Добролюбова Нижегородского района.

27 декабря депутат Николай Чернышов примет участие в областной благотворительной акции «Новогодняя сказка». Депутат Ольга Балакина передаст новогодние подарки постояльцам дома-интерната для ветеранов войны и труда Нижегородского района и дома-интерната для инвалидов, расположенного в курортном поселке Зеленый Город.

28 декабря депутаты Юрий Ерофеев и Станислав Прокопович примут участие в районном новогоднем празднике в ДК «Орджоникидзе». Депутат Ольга Балакина проконтролирует уборку снега на территории избирательного округа №28 Нижегородского района.

29 декабря депутат Николай Чернышов проведет очередной прием граждан. Депутаты Юрий Ерофеев и Станислав Прокопович передадут новогодние подарки детям вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающим в пунктах временного размещения. Кроме того, депутаты посетят новогодний праздник в театре «Вера» для одаренных детей и юных жителей Канавинского района, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Депутат Жанна Скворцова поприветствует участников новогоднего праздника в Центре эстетического воспитания детей им. Георгия Маслякова в Нижегородском районе.

В течение недели депутат Николай Чернышов будет вести работу на избирательном округе по ранее полученным обращениям жителей. Депутат Юлия Мантурова поздравит с наступающим Новым годом детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории избирательного округа №20 Московского района.

Фото: gordumannov.ru