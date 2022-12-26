Нижегородские бизнесмены смогут получить доступ к господдержке через цифровой профиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнесмены Нижегородской области смогут получить ускоренный доступ к господдержке через цифровой профиль предпринимателя. Об этом сообщает Министерство экономического развития Российской Федерации.

Цифровой профиль будет состоять из программ и услуг регионального и федерального уровней. Ранее такой профиль был доступен только физическим лицам.

Благодаря цифровому профилю, процесс получения мер государственной поддержки для малого и среднего бизнеса значительно упростится. К примеру, в анкете на получение кредита исключены более 50 полей для заполнения. Также уже не потребуется прикреплять около 10 документов. А время создания заявки сократиться до 15 минут, хотя ранее это занимало целый день. Кроме того, проверка заявки банком также станет проще, ведь данные будут получены из государственных источников.

– Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержке, а государству - в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

СПРАВКА:

Цифровая платформа МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.