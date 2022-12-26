Студенческий театр Мининского показал новогодний “Кошмар фиолетовый”

Премьера спектакля “Кошмар фиолетовый” студенческого театра “Жест” Мининского университета состоялась 20 декабря на сцене Центрального дворца культуры железнодорожников. В постановке задействованы 15 участников студенческого объединения.

“Кошмар фиолетовый” – это веселая рождественская история, случившаяся с пациентами больницы под Новый год. Идея спектакля в том, чтобы еще раз напомнить, насколько важна поддержка близких, родных и друзей, а также показать, что из-за излишнего стресса мы сами создаем себе проблемы.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков справедливо считает, что студенческая жизнь не ограничивается только получением профессии, в ней должно быть место и развитию личностных качеств. Например, участвуя во внеучебной деятельности вуза.

- В Мининском университете более 40 студенческих объединений, где каждый студент может найти себе занятие по душе, - напомнил Виктор Сдобняков. – Это и спортивные секции, педагогические отряды, волонтерское сообщество, творческие объединения, к которым относится наш студенческий театр “Жест”. Ребята несколько раз в год радуют нас своими постановками, а также являются участниками межвузовских и региональных событий.

Режиссером-постановщиком спектакля стала художественный руководитель студенческого театра “Жест” Полина Герасимова.

- Наш спектакль – это философские размышления, а также индивидуальная переоценка собственной жизни главными героями. Тема особенно актуальна перед Новым годом, ведь многие люди в этот период подводят итоги, - рассказала она.

Постановка спектакля началась в октябре, сразу после того, как прошла премьера спектакля “Вивальди дал свободу”, который студенты показали преподавателям Мининского университета в День учителя. Участие в театральных постановках студии “Жест” позволяет студентам раскрыть свои таланты.

- Мой персонаж - народная артистка, которую судьба “закинула” в деревенскую больницу”, - поделилась впечатлениями участница театральной студии, студентка 2 курса факультета гуманитарных наук Виктория Митькина. - В роли народных артистов вживаться нелегко. Я много раз перечитывала сценарий пьесы, смотрела спектакль в исполнении других актеров, пыталась понять переживания моей героини. Мне кажется, у меня получилось. После спектакля к нам подходили люди и в прямом смысле выражали восторг, у многих были слезы на глазах. Именно это показатель успешной работы команды “Жеста”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина