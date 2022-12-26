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НовостиНовости компаний26 декабря 2022 9:20

Студенческий театр Мининского показал новогодний “Кошмар фиолетовый”

Премьера спектакля прошла во Дворце культуры железнодорожников
Студенческий театр Мининского показал новогодний “Кошмар фиолетовый”

Студенческий театр Мининского показал новогодний “Кошмар фиолетовый”

Премьера спектакля “Кошмар фиолетовый” студенческого театра “Жест” Мининского университета состоялась 20 декабря на сцене Центрального дворца культуры железнодорожников. В постановке задействованы 15 участников студенческого объединения.

“Кошмар фиолетовый” – это веселая рождественская история, случившаяся с пациентами больницы под Новый год. Идея спектакля в том, чтобы еще раз напомнить, насколько важна поддержка близких, родных и друзей, а также показать, что из-за излишнего стресса мы сами создаем себе проблемы.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков справедливо считает, что студенческая жизнь не ограничивается только получением профессии, в ней должно быть место и развитию личностных качеств. Например, участвуя во внеучебной деятельности вуза.

- В Мининском университете более 40 студенческих объединений, где каждый студент может найти себе занятие по душе, - напомнил Виктор Сдобняков. – Это и спортивные секции, педагогические отряды, волонтерское сообщество, творческие объединения, к которым относится наш студенческий театр “Жест”. Ребята несколько раз в год радуют нас своими постановками, а также являются участниками межвузовских и региональных событий.

Режиссером-постановщиком спектакля стала художественный руководитель студенческого театра “Жест” Полина Герасимова.

- Наш спектакль – это философские размышления, а также индивидуальная переоценка собственной жизни главными героями. Тема особенно актуальна перед Новым годом, ведь многие люди в этот период подводят итоги, - рассказала она.

Постановка спектакля началась в октябре, сразу после того, как прошла премьера спектакля “Вивальди дал свободу”, который студенты показали преподавателям Мининского университета в День учителя. Участие в театральных постановках студии “Жест” позволяет студентам раскрыть свои таланты.

- Мой персонаж - народная артистка, которую судьба “закинула” в деревенскую больницу”, - поделилась впечатлениями участница театральной студии, студентка 2 курса факультета гуманитарных наук Виктория Митькина. - В роли народных артистов вживаться нелегко. Я много раз перечитывала сценарий пьесы, смотрела спектакль в исполнении других актеров, пыталась понять переживания моей героини. Мне кажется, у меня получилось. После спектакля к нам подходили люди и в прямом смысле выражали восторг, у многих были слезы на глазах. Именно это показатель успешной работы команды “Жеста”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина