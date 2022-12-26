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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:26

Нижегородские студенты собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО

Представители более 20 образовательных организаций региона подключились к добровольческой акции
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородские студенты собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО ФОТО: пресс-служба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области

Нижегородские студенты собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО ФОТО: пресс-служба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области

Педагоги и студенты более 20 нижегородских техникумов и колледжей в рамках акции «Мы рядом», собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области.

В Нижегородское региональное отделение ОНФ было передано представителями профессиональных образовательных учреждений 25 печек-буржуек, 155 толстовок, 45 балаклав, 20 аптечек, 12 походных печек, продукты питания, медикаменты и теплые вещи. Активисты Общероссийского народного фронта отвезут гуманитарную помощь в зону СВО. Часть вещей уже отправлена в Донецк.

– Спасибо всем ребятам и преподавателям за неравнодушие и человечность. Вы подаете отличный пример для нас всех, – отметил глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Алехин.