Нижегородские студенты собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО ФОТО: пресс-служба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области

Педагоги и студенты более 20 нижегородских техникумов и колледжей в рамках акции «Мы рядом», собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области.

В Нижегородское региональное отделение ОНФ было передано представителями профессиональных образовательных учреждений 25 печек-буржуек, 155 толстовок, 45 балаклав, 20 аптечек, 12 походных печек, продукты питания, медикаменты и теплые вещи. Активисты Общероссийского народного фронта отвезут гуманитарную помощь в зону СВО. Часть вещей уже отправлена в Донецк.

– Спасибо всем ребятам и преподавателям за неравнодушие и человечность. Вы подаете отличный пример для нас всех, – отметил глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Алехин.