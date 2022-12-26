Аллея новогодних ёлок открылась в Дзержинске

В детском парке «Радуга» открылась аллея креативных новогодних ёлок. Их изготовили своими руками жители и представители организаций Дзержинска в рамках городского конкурса «Самая красивая новогодняя ёлка – 2023», организованного МАУ «Дирекция парков города Дзержинска» при поддержке рекламно-производственной компании «Дом рекламы». Всего на аллее расположились 16 ёлок от коллективов детских садов и школ, промышленных предприятий, учреждений культуры и спорта.

«Конкурс новый, он вызвал большой интерес у жителей Дзержинска. Каждый, кто сделал свою ёлку и принес ее в парк, внес свою лепту в его украшение к новогодним праздникам. Все работы очень креативные, выбрать лучшие будет очень непросто, тем более в создании многих участвовали самые маленькие дзержинцы, – поделился директор МАУ «Дирекция парков города Дзержинска» Алексей Папертев. – Елочки останутся в парке «Радуга» на всю зиму, очень прошу гостей беречь их и с уважением относиться к чужому труду. Все-таки наша аллея создана для того, чтобы приносить радость и новогоднее настроение и взрослым, и детям».

Коллектив Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина нарядил искусственную ёлку тематическими» игрушками в виде музыкальных инструментов и скрипичных ключей, а сотрудники ФОК «Ока» изготовили железный каркас и украсили его игрушками, символизирующими разные виды спорта. Сразу 7 ёлок представили детские сады №№ 21, 56, 61, 80, 101, 110 и школа № 3. Оригинальный подход к конкурсу члены жюри отметили у мотодвижения «Дзержинск», представившего ёлку с деталями мотоцикла и креативную фотозону с мотоциклом «Урал». Ёлки со своей фирменной продукцией украсили компании «Т-плюс», «ХимАвто» и ООО «Пластматика».

«У нас все врачи и медперсонал очень активные, поэтому просто не могли не принять участие в таком интересном конкурсе. У нас получилась «витаминная» ёлка, каждый в коллективе внес в нее что-то свое: кто-то придумал докторов, кто-то мандарины, кто-то пожелания, – рассказала главная медицинская сестра Городской больницы № 2 города Дзержинска Людмила Кухарцева. – В новом году мы всем дзержинцам желаем здоровья, крепкого иммунитета и энергии для новых успехов и дел. Приходите в «Радугу» и обязательно посмотрите на нашу ёлочку и ёлки всех участников!»

Все ёлки будут находиться в парке «Радуга» до конца зимы, полюбоваться на них можно в любое время в соответствии с графиком работы парка. Победителей конкурса объявят уже 27 декабря во время Слета Дедов Морозов в парке «Радуга».

Напомним, также в этом году парк «Радуга» украшают ростовые фигуры Деда Мороза и Снеговика, гирлянды с флажками, световые олени и другие элементы, а также символ парка – радуга из огоньков, горящие цифры «2023 год» и фотозоны с матрешками и ретро-телевизором.