Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в «Дне донора»

Филиал «Нижновэнерго» совместно с Нижегородским областным центром крови им. Н.Я. Климовой провел донорскую акцию. Это мероприятие является доброй традицией для энергетиков, которую снова возобновили после пандемии. В рамках предновогодней донорской акции нижегородские энергетики сдали 20 литров крови.

«День донора» проходил на базе передвижного мобильного комплекса, где был организован прием доноров цельной крови и ее компонентов. Все потенциальные доноры прошли специализированное анкетирование, медицинский осмотр, сдали необходимые анализы.

В донорской акции приняли участие 45 человек из числа сотрудников организации и ее структурных подразделений. Все добровольцы прошли обязательный медицинский осмотр у врача-трансфузиолога. Им были проведены специальное анкетирование и необходимые лабораторные исследования.

По итогам медицинского осмотра, 39 человек были допущены до донации. Среди них 2 человек реализовали свой донорский потенциал впервые в жизни – они сдавали плазму. Остальные 37 сдали цельную кровь, продемонстрировав приверженность к регулярному участию в социально-значимых мероприятиях. Весь собранный донорский биологический материал будет исследован и, в дальнейшем, направлен в лечебную сеть учреждений здравоохранения Нижегородской области для оказания трансфузиологической помощи населению.

«Участие в донорской акции – это личная инициатива наших сотрудников. Среди работников «Нижновэнерго» есть и почетные доноры. Это хорошее и нужное мероприятие, позволяющее помочь нуждающимся. Руководство филиала поддерживает инициативу сотрудников и благодарит их за активную жизненную позицию и готовность всегда прийти на помощь», – сказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» Евгений Турапин.