Водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с фурой в Выксе 26 декабря. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате лобового ДТП с фурой в Выксе ранним утром 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в понедельник около 6 утра на подъезде к Выксе. Водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой VOLVO, груженной металлическими балками.

- Пассажир, сидевший в легковушке рядом с водителем, доставлен в больницу. Водитель «Калины» скончался на месте ДТП, - сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего и причины ДТП выясняются.