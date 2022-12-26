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НовостиПолитика26 декабря 2022 5:42

С погибшим на СВО Никитой Терешкиным простились в Лысковском районе

Его похоронили на кладбище села Валки
Валерия МУРОМЦЕВА
С погибшим на СВО Никитой Терешкиным простились в Лысковском районе. Фото: пресс-служба администрации Лысковского муниципального округа

С погибшим на СВО Никитой Терешкиным простились в Лысковском районе. Фото: пресс-служба администрации Лысковского муниципального округа

В Лысковском районе простились с Никитой Терешкиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.

Прощание состоялось в селе Валки в минувшее воскресенье, 25 декабря. Память бойца почтили в ходе траурного митинга у местного дома культуры, после чего Никиту Терешкина похоронили на кладбище села Валки.

Сообщается, что он был призван 23 сентября в ходе частичной мобилизации.

- Администрация Лысковского муниципального округа выражает свои соболезнования родным и близким военнослужащего, - говорится в сообщении.