Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижегородская ярмарка».

Ледовый городок может работать только при устойчивой низкой температуре, когда лед не тает. Это связано с тем, что пространство должно быть безопасным для посещения.

Теплая погода, сохранявшаяся в городе последние несколько дней, вредит стенам лабиринта и скульптурам ледового городка. Поэтому открытие пространства ненадолго переносится.

Ранее мы сообщали, что каток и заливную горку временно закрыли на Нижегородской ярмарке из-за потепления. Так, горку закрыли еще 23 декабря. А вот каток – субботним утром, 24 декабря.