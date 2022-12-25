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НовостиОбщество25 декабря 2022 15:52

Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов

Это предусмотрено для безопасности посетителей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Открытие ледового городка на Нижегородской ярмарке откладывается до наступления холодов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижегородская ярмарка».

Ледовый городок может работать только при устойчивой низкой температуре, когда лед не тает. Это связано с тем, что пространство должно быть безопасным для посещения.

Теплая погода, сохранявшаяся в городе последние несколько дней, вредит стенам лабиринта и скульптурам ледового городка. Поэтому открытие пространства ненадолго переносится.

Ранее мы сообщали, что каток и заливную горку временно закрыли на Нижегородской ярмарке из-за потепления. Так, горку закрыли еще 23 декабря. А вот каток – субботним утром, 24 декабря.