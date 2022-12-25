47 процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею об увеличении призывного возраста

47процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею об увеличении призывного возраста Фото: Дмитрий Ахмадуллин

47 процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею главы Минобороны РФ об увеличении призывного возраста с 18 до 21 года. Но 31 процент участников опроса такую инициативу не одобрили. В опросе сервиса SuperJob, который проходил с 21 по 22 декабря 2022 года, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

Отметим, Сергей Шойгу предложил также увеличить и предельный возраст призыва с 27 до 30 лет. Эту идею поддержали 33 процента опрошенных нижегородцев, а 45 процентов участвующих высказались «против».

Так, согласно проведенному опросу, среди количества поддерживающих инициативу повышения минимального и предельного возраста призыва больше мужчин (особенно служивших в армии), чем женщин. Среди респондентов, поддерживающих идею Сергея Шойгу, больше граждан старше 45 лет, чем тех, кто младше 34 лет. Большинство нижегородцев, у которых есть дети, положительно относятся к первой части инициативы – повышению минимального призывного возраста. А вторую часть – увеличения предельного призывного возраста – они не одобряют.

Напомним, по мнению председателя ЗСНО, благодаря призыву на службу в армию с 21 года молодые люди успеют получить образование.