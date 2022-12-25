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НовостиОбщество25 декабря 2022 13:59

47 процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею об увеличении призывного возраста

Изменение предельного возраста призыва нижегородцы не одобрили
Анастасия СТЕПАНЕНКО
47процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею об увеличении призывного возраста

47процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею об увеличении призывного возраста

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

47 процентов опрошенных нижегородцев поддержали идею главы Минобороны РФ об увеличении призывного возраста с 18 до 21 года. Но 31 процент участников опроса такую инициативу не одобрили. В опросе сервиса SuperJob, который проходил с 21 по 22 декабря 2022 года, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

Отметим, Сергей Шойгу предложил также увеличить и предельный возраст призыва с 27 до 30 лет. Эту идею поддержали 33 процента опрошенных нижегородцев, а 45 процентов участвующих высказались «против».

Так, согласно проведенному опросу, среди количества поддерживающих инициативу повышения минимального и предельного возраста призыва больше мужчин (особенно служивших в армии), чем женщин. Среди респондентов, поддерживающих идею Сергея Шойгу, больше граждан старше 45 лет, чем тех, кто младше 34 лет. Большинство нижегородцев, у которых есть дети, положительно относятся к первой части инициативы – повышению минимального призывного возраста. А вторую часть – увеличения предельного призывного возраста – они не одобряют.

Напомним, по мнению председателя ЗСНО, благодаря призыву на службу в армию с 21 года молодые люди успеют получить образование.