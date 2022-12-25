Оздоровительная акция пройдет в нижегородском парке «Швейцария» 27 декабря

В рамках акции нижегородцы смогут пройти медицинский скрининг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оздоровительная акция «Здоровье – лучший новогодний подарок!» состоится в нижегородском парке «Швейцария». Она пройдет в центре ЗОЖ «Планета здоровья» 27 декабря с 10.00 до 16.00. Об этом сообщает Нижегородский областной центр медицинской профилактики.

В рамках акции нижегородцы не только узнают о том, как безопасно для здоровья провести новогодние каникулы, но также смогут пройти медицинский скрининг.

Специалисты измерят участникам сатурацию крови, артериальное давление. Также в рамках акции будут проводиться исследования функции легких, работы сердца и расчет индекса массы тела. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию врача-терапевта и невролога.

– Наша акция нацелена на повышение уровня грамотности населения в вопросах сохранения здоровья, а также информированности о безопасном для здоровья проведении новогодних каникул, – отметила главный врач Нижегородского областного центра медицинской профилактики Наталья Савицкая.

КОНКРЕТНО:

Программа мероприятия:

10.00 - 10.20 Лекция «Безопасный Новый год»

10.20 - 12.00 Начало проведения медицинского скрининга:

– измерение артериального давления;

– измерение сатурации крови;

– исследование глазного дна;

– исследование функции внешнего дыхания;

– исследование работы сердца;

– измерение антропометрических данных, расчет ИМТ;

– консультация врача-терапевта;

– консультация врача-невролога.

12.00 - 13.00 Активный час (перерыв в проведении скрининга):

– танцевальный мастер-класс;

– викторина по здоровому образу жизни «Азбука здоровья» с вручением призов;

– праздничное чаепитие.

13.00 - 16.00 Продолжение проведения медицинского скрининга

16.00 Окончание мероприятия.