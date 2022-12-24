Более тысячи нижегородских домов получат капитальный ремонт с 2023 по 2025 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде утвердили список многоквартирных домов, в которых будет сделан капитальный ремонт, в период с 2023 по 2025 год. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Так, в краткосрочный план вошел 1 001 дом Нижнего Новгорода. В следующем 2023 году планируется сделать ремонт 228 домов. В 2024 году пройдет капремонт 176 нижегородских домов. И в 2025 году работы будут проходить в 597 зданиях.

Сообщается, что на строительные работы направят 8,9 миллиардов рублей. Так, в следующем году выделят 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году на строительные работы затратят 312 миллионов рублей, а в 2025 году выделят самую крупную сумму - 7,2 миллиарда рублей.

Средства на эти цели будут направлены из бюджетов домоуправляющих компаний, ТСЖ, а также регионального оператора.