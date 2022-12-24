Каток и заливная горка временно не работают на Нижегородской ярмарке. Фото: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Каток и заливную горку временно закрыли на Нижегородской ярмарке из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба ярмарки в своем телеграм-канале.

Так, заливную горку закрыли еще 23 декабря. Дело в том, что из-за плюсовой температуры лед на горке просто растаял.

- Кататься на ней сейчас не безопасно и не весело, - отметили в пресс-службе.

По словам сотрудников ярмарки, для хорошего скольжения ватрушек нужен слой льда, а деревянная поверхность не позволит тюбингу скатиться.

А вот каток на Нижегородской ярмарке закрыли субботним утром 24 декабря. Нижегородцы смогут вернуть свои билеты онлайн или в кассе. Это зависит от того, где были куплены билеты.