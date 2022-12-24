Восьмиэтажный дом №6 достроили в нижегородском ЖК «Новинки Smart City». Фото: «Типичный ЖК Новинки Smart City Нижний Новгород» Вконтакте

В проблемном ЖК «Новинки Smart City» завершилось строительство восьмиэтажного дома №6. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Так, общая площадь восьмиэтажного здания составляет 5,8 тысяч квадратных метров. Дом уже прошел итоговую проверку. Региональная Инспекция госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания требованиям проектной документации 23 декабря.

Как отметили в пресс-службе, на следующем этапе планируется ввести здание в эксплуатацию. Это запланировано на конец декабря 2022 года. Таким образом, 93 пострадавших дольщика все же смогут получить свои квартиры.

Напомним, раннее еще один дом в ЖК «Новинки Smart City» ввели в эксплуатацию. «Новинки Smart City» на 25 домов начали строить еще в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. И в 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой».