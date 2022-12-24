Офис врача общей практики на Московском шоссе отремонтировали за 6,3 миллиона рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт завершился в офисе врача общей практики на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, ремонтные работы провели в помещениях общей площадью 215 квадратных метров. Рабочие выполнили ремонт инженерных систем, заменили окна, дверные полотна, напольные покрытия, а также обновили покрытие стен. Кроме того, закупили новую мебель для посетителей и персонала медучреждения.

Примечательно, что модернизация офиса главного врача общей практики проходила в рамках национального проекта «Здравоохранение». На ремонтные работы направили 6,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что офис входит в структуру городской клинической больницы №39 и обслуживает около 20 тысяч жителей Канавинского района. А всего в различных подразделениях больницы получают помощь около 40 тысяч нижегородцев.

- В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы получим 16,5 миллиона рублей, которые пойдут на ремонт поликлинических отделений больницы, - подчеркнул главврач больницы Владимир Макаров.