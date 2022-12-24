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НовостиОбщество24 декабря 2022 11:43

Офис врача общей практики на Московском шоссе отремонтировали за 6,3 миллиона рублей

Модернизация проходила в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Полина ШИБАЛКИНА
Офис врача общей практики на Московском шоссе отремонтировали за 6,3 миллиона рублей.

Офис врача общей практики на Московском шоссе отремонтировали за 6,3 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт завершился в офисе врача общей практики на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, ремонтные работы провели в помещениях общей площадью 215 квадратных метров. Рабочие выполнили ремонт инженерных систем, заменили окна, дверные полотна, напольные покрытия, а также обновили покрытие стен. Кроме того, закупили новую мебель для посетителей и персонала медучреждения.

Примечательно, что модернизация офиса главного врача общей практики проходила в рамках национального проекта «Здравоохранение». На ремонтные работы направили 6,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что офис входит в структуру городской клинической больницы №39 и обслуживает около 20 тысяч жителей Канавинского района. А всего в различных подразделениях больницы получают помощь около 40 тысяч нижегородцев.

- В 2023 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы получим 16,5 миллиона рублей, которые пойдут на ремонт поликлинических отделений больницы, - подчеркнул главврач больницы Владимир Макаров.