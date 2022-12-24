Большое Болдино и Городец получат более 170 миллионов рублей на благоустройство

Большое Болдино и Городец получат 170 миллионов рублей на благоустройство. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Большое Болдино и Городец получат гранты на благоустройство. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, Большое Болдино и Городец вошли в число победителей седьмого внеочередного конкурса проектов по благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На конкурсе Городец представил проект благоустройства набережной Юрия Долгорукого. И в следующем году город получит 90 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение работ.

А вот Большое Болдино представило проект «Концепция благоустройства исторической части села «Пушкинское Болдино — место творческой силы». На реализацию этого проекта выделят 80,8 миллионов рублей.

- Для Большого Болдина победа особенно важна, ведь благоустройство мы закончим как раз к юбилейному пушкинскому году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Примечательно, что мероприятие проводится дополнительно в этом году. Это связано с поручением президента РФ об увеличении финансирования в два раза — до 20 миллиардов рублей в год. Так, число победителей увеличено со 160 до 240 ежегодно.